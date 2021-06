Calciomercato Juventus, svolta Pogba | Incontro con Raiola per il blitz

Calciomercato Juventus, affare Pogba: summit dell’ultim’ora. Clamorosa indiscrezione: le ultime sul futuro del Polpo

Ad ogni sessione di calciomercato, il nome di Paul Labile Pogba ritorna a far capolino nella testa e nel cuore dei tifosi e vertici dirigenziali della Juventus. Le speranze di riportare il francese sotto l’ombra della Mole, però, vengono frustrate ogniqualvolta ci si approccia agli eventuali costi di un’operazione che ora come ora appare assolutamente proibitiva. A dispetto del contratto, in scadenza tra un anno, il Manchester United continua a chiedere almeno 80 milioni di euro per lasciarlo partire: una cifra inarrivabile per i bianconeri, che possono essere beffati dal Paris Saint Germain.

Calciomercato Juventus, le ultime su Pogba al Psg

Come riportato da RMC Sport, ci sarebbe stato un incontro tra Mino Raiola e Al Khelaifi, il plurimilionario proprietario del Paris Saint Germain, per discutere del possibile approdo di Pogba nella compagine francese. Il summit sarebbe stata l’occasione per parlare anche del futuro di Kean e di Bekker, il cui futuro è ancora tutto da decidere. L’incontro Psg-Raiola, però, rischia di mettere alle strette la Juventus, che per continuare a cullare il sogno Pogba è obbligata a cedere: al momento, però, per i vari Ramsey, Bernardeschi e Demiral, non si riesce a trovare una soluzione definitiva.