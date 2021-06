Calciomercato Juventus, assalto a Gosens | Contatti per il colpaccio

Gosens alla Juventus, calciomercato: partito l’assalto. Contatti per il colpaccio dall’Atalanta: le ultime

Calciomercato Juventus Gosens | Tutti pazzi per Robin Gosens. Fattore decisivo per la vittoria della Germania contro il Portogallo, l’esterno dell’Atalanta ha impressionato tutti per forza fisica, qualità e tempismo negli inserimenti, poliedricità tattica, smentendo tutti quelli che ritenevano che potesse giocare solo in una difesa a 3. Una prestazione da urlo in una delle gare più importanti della sua carriera: biglietto di presentazione niente male, per quello che può definirsi a tutti gli effetti un vero e proprio top player. Del resto, il classe ‘94 ha disputato un’altra stagione sopra le righe con la maglia dell‘Atalanta, mettendo a referto in 44 presenze, ben 12 goals e 8 assist.

Gosens-Juventus, calciomercato: c’è il contatto | Ma la concorrenza è folta

Come riportato da calciomercato.it, c’è anche la Juventus nella fila delle pretendenti per Gosens: il club bianconero ha sondato la disponibilità dell’entourage del calciatore e dell’Atalanta, ma la concorrenza è folta. Il Milan e l’Inter studiano la situazione con molto interesse, così come il Real Madrid e il Barcellona. Senza contare poi, che Gosens piace molto anche in Bundesliga.