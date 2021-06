Calciomercato Juventus, la chiave per arrivare a Locatelli

Non ci sono dubbi sul fatto che il calciomercato della Juventus nel corso delle prossime settimane porterà dei nuovi elementi in maglia bianconera.

L’intenzione della dirigenza è quella di affidare nelle mani di Massimiliano Allegri una rosa forte e competitiva sia in Italia che in Europa. Tutti i reparti saranno puntellati con innesti di qualità. Servirà un secondo portiere, vero, ma anche volti nuovi specie a centrocampo e in attacco. E uno degli obiettivi primari della Juventus è Manuel Locatelli, centrocampista del Sassuolo che sta vivendo dei giorni magici anche in azzurro a Euro 2020. Vetrina che lo ha fatto finire nel mirino anche di altri top club europei.

