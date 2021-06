Calciomercato Juventus, non solo Locatelli per il centrocampo: i bianconeri hanno diversi piani di riserva: tutti i nomi

Calciomercato Juventus, indubbiamente Locatelli è il primo nome in lista. Il mediano italiano è il desiderio numero uno ma la lista dei possibili acquisti non finisce qui. Come grande società la Vecchia Signora si è già trovata delle valide alternative e se non uno ma addirittura due colpi potrebbero essere fatti in vista della prossima stagione che ripartirà alla guida di Massimiliano Allegri. Oltre al centrocampista del Sassuolo, ora impegnato come protagonista degli europei azzurri, la Juventus ha messo gli occhi su nuovi – papabili – profili.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, summit con gli inglesi: se ne va subito

Calciomercato Juventus, in tre per il centrocampo | colpo a sorpresa

Infatti i bianconeri sono attivi anche su altri profili. Resta viva la pista che porterebbe al grande ritorno di Miralem Pjanc, il bosniaco è l’alternativa low cost richiesta da Allegri ma non solo, piace infatti anche Tielemans che potrebbe lasciare gli inglesi del Leicester per scegliere i bianconeri, cambiando, quindi, campionato. Fredda, o almeno, più fredda, appare la pista per Tolisso. Il francese è un giocatore che interessava molto la Juventus ma è anche vero che i tanti infortuni nella carriera del francese potrebbero rappresentare una grande incognita.