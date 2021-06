Calciomercato Juventus, per arrivare, o meglio, ritornare a Pogba, c’è solo una strategia che i bianconeri devono percorrere.

Calciomercato Juventus, è innegabile che la stagione nuova partirà con uno svantaggio economico evidente, dunque, pensare agli acquisti pazzi è pura utopia. Pogba è un sogno ma di difficile fattura, l’entourage del giocatore chiede troppo per la situazione attuale economica, dunque, l’unico modo per arrivare al centrocampista francese è tramite uno scambio di lusso. In questa eventualità, allora sì, Pogba potrebbe arrivare. Per scambio di lusso si intende, ovviamente, il doppio ritorno: da una parte Pogba alla Juventus e dall’altra Cristiano Ronaldo al Manchester United.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, il nuovo bomber viene dalla Serie A | Le tre opzioni

Calciomercato Juventus, c’è la strategia per arrivare a Pogba: ci siamo

Eventualità che è da tenere in considerazione visto che Cristiano Ronaldo è in uscita dalla Juventus, anche se non ha fatto sapere con chiarezza dove andrà. L’addio di CR7 aprirebbe dunque a grandi, possibili, acquisti e solo in questa eventualità si può spesare di raggiungere obiettivi importanti, come il grande ritorno di Pogba. Voluto sia da Allegri, che dai compagni ma soprattutto dai tifosi che lo chiedono a gran voce da diversi mesi.