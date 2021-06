Cristiano Ronaldo, il “siluro” di Hamann al portoghese

Cristiano Ronaldo fa sempre parlare di sè. Che vesta la maglia della Juventus oppure quella della nazionale del Portogallo lui è sempre protagonista.

Anche in questa prima fase degli Europei il campione lusitano si sta mettendo in mostra. Ha segnato tre gol in due partite confermando che l’età per lui è solamente un dettaglio. Adesso dovrà fare di tutto per spingere il Portogallo alla conquista degli ottavi di finale. Dopo la vittoria all’esordio infatti i rossoverdi sono stati fermati dalla Germania di Loew, che si è imposta per 4-2 nel secondo round di un girone davvero da brividi e molto equilibrato.

LEGGI ANCHE —>Calciomercato Juventus, cercasi terzino destro: le ultime novità

LEGGI ANCHE —>Juventus, le tre mosse per lo scudetto: Allegri detta le regole