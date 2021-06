Calciomercato Juventus, l’allenatore del Genoa, Davide Ballardini, è convito sul futuro del centrocampista.

Calciomercato Juventus, Davide Ballardini, allenatore del Genoa di Preziosi, si è espresso sul giovane centrocampista proprietà bianconera, Nicolò Rovella. Il classe 2001 ha saputo già mettersi in luce proprio nella squadra rossoblu ed è diventato già un autentico protagonista nonostante l’ancora giovanissima età. Proprio per questo motivo l’esperto mister ha già la sicurezza: “Nicolò diventare importante per il futuro della Juventus”. Parole chiare per un destino certo, quello di Rovella in bianconero. Come sappiamo il giocatore è finito in prestito nella squadra genoana ma non è escluso possa già ritornare, proprio in bianconero, ad inizio della prossima stagione.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, Ronaldo con Messi | Allegri gongola

Calciomercato Juventus, Ballardini convinto | Futuro tutto bianconero

Un futuro tutto bianconero. Ballardini si è espresso a ‘Tuttosport’ sul possibile presente ma anche guardando più in là di Rovella. Come sappiamo, il mister lo ha allenato proprio al Genoa ed ha già intravisto le basi per un prossimo campione. E proprio a Tuttosport ha anche parlato del futuro, come dicevamo poc’anzi, non è ancora sicura la prossima destinazione, infatti il giocatore potrebbe rimanere in prestito ancora un anno a Genoa o tornare immediatamente a Torino, visto che Nicolò è proprietà della società bianconera.