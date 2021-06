Calciomercato Juventus, la giovane stella danese incanta tutti all’europeo: ora è asta con l’Inter per assicurarselo.

Calciomercato Juventus, la giovane stella continua a brillare e incanta tutte le big di Serie A. Stiamo parlando del giovane esterno danese, proprietà della Sampdoria, Mikkel Damsgaard che ha giusto realizzato un gran gol con la schiacciante vittoria contro la Russia. Il casse 2000 è già diventato di forte interesse in Serie A, scatenando già una vera e propria asta di mercato. Sia i bianconeri che la dirigenza nerazzurra sembrano interessati a mettere le mani sulla straordinaria scoperta dei blucerchiati.

Calciomercato Juventus, la giovane stella incanta | Asta con l’Inter

Ancora giovanissimo, l’esterno classe 2000, sta incantando letteralmente il palcoscenico dell’europeo in corso. Prelevato dal Nordsjaelland per 6,5 milioni di euro, il danese ha saputo mettersi in luce sia con la sua attuale squadra di club che in nazionale maggiore, dove ha da poco realizzato un gol decisivo nell’importante sfida contro la Russia. Prestazioni che non passano inosservate, soprattutto in Italia dove le big stanno cercando di rivoluzionarsi nell’organico, con nuove forze fresche e pronte nell’immediato. Il danese potrebbe infatti rappresentare quell’occasione irrinunciabile.