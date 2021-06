Calciomercato Juventus | La preferenza di Sergio Ramos

Grandi nomi circolano per il calciomercato della Juventus, che entrerà nel vivo nelle prossime settimane con l’apertura ufficiale delle trattative.

Max Allegri attende dei rinforzi di spessore per tornare a vincere in Italia ma anche per farsi largo in Europa. A breve saranno liberi da contratto diversi grandi calciatori. Alcuni di loro hanno già trovato una nuova maglia per il futuro, altri sono delle golose opportunità a costo zero da cogliere al volo. Tra questi c’è anche Sergio Ramos, difensore che in carriera ha vinto davvero tutto, di infinita esperienza e leader carismatico dello spogliatoio.

