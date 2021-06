Calciomercato Juventus, nuovo obiettivo in attacco: arriva dall’Olanda ed è gestito da Mino Raiola. Le ultime sul possibile arrivo bianconero

Ci sarebbe un nuovo obiettivo per l’attacco bianconero. Ma come detto già diverse volte, tutto gravita attorno a Cristiano Ronaldo. Se il portoghese deciderà di rimanere in bianconero, allora la Juventus si muoverà per una quarta punta in grado di andare a completare un reparto che vede sicuro Morata e probabilmente anche Dybala, in trattativa per il rinnovo.

In caso contrario servirà qualcuno che è in grado di fare la differenza. Magari giovane. Che non costa poco. E che si sta mettendo in mostra con la sua Nazionale all’Europeo che si sta giocando in questi giorni. Spunta quindi il nome di Malen, attaccante dell’Olanda, che secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà sarebbe già stato proposto ai bianconeri. Non costa poco. Ed è gestito da Mino Raiola.

