Calciomercato Juventus, cercasi vice Szczesny: tre nomi in lizza

Tanto lavoro ancora da fare per la dirigenza bianconera, molto impegnata in questa fase con le trattative del calciomercato della Juventus.

Non ci sono dubbi su quella che è la volontà del club, testimoniata anche dalla scelta di Allegri come allenatore. L’aver richiamato il tecnico livornese in panchina al posto di Pirlo significa voler puntare ancora più in alto, riconquistare lo scudetto e fare bella figura in Europa. Per riuscirci però c’è assolutamente bisogno di volti nuovi, di rinforzi in tutte le zone del campo. Dal secondo portiere ad una nuova punta, sono tanti gli elementi sul taccuino dei dirigenti bianconeri.

