Calciomercato Juventus, colpo in canna | Summit terminato

Calciomercato Juventus, colpo in entrata: summit terminato. La verità sul prossimo acquisto dei bianconeri

Calciomercato Juventus Locatelli | C’era attesa per capire l’esito dell’incontro tra Juventus e Sassuolo per Manuel Locatelli: a dare maggiori ragguagli sull’esito del summit è stato Gianluca Di Marzio, che ha fornito una chiave di lettura interessante per comprendere a che punto sia arrivata la trattativa per il trasferimento del centrocampista italiano alla corte di Allegri. Ecco le parole del giornalista: “Si è tenuto l’incontro tra Sassuolo e Juventus per iniziare a parlare del giocatore: la trattativa è ufficialmente iniziata. Il club bianconero ha chiesto se ci fosse un’apertura per la cessione del giocatore e i neroverdi hanno dato il loro ok.

La prossima settimana seguirà un secondo incontro tra le parti e in quell’occasione si entrerà nei dettagli della trattativa, iniziando a parlare di formula, cifre, contropartite tecniche. L’incontro di oggi è stato dunque propedeutico per fissarne un altro per gettare le basi della trattativa e per trovare un’intesa sul futuro di Locatelli.”