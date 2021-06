Calciomercato Juventus, il futuro di Cristiano Ronaldo potrebbe essere all’estero. Operazione che avverrebbe tramite uno scambio.

Calciomercato Juventus, Cristiano Ronaldo è deciso sul suo futuro. Vuole andare all’estero, al Psg. I francesi sarebbero disposti ad accontentare economicamente il fuoriclasse portoghese, che giusto ieri ha realizzato – di nuovo – una doppietta nell’europeo laureandosi il più prolifico marcatore della storia. Il suo futuro sembra, quindi, già in parte deciso ma la Juventus vuole in cambio delle certezze. Stando infatti alle ultime indiscrezioni riportate anche da ‘Calciomercato.it’, l’operazione verterebbe su un’offerta di almeno 25 milioni di euro più una contropartita di lusso, che risponde al nome di Mauro Icardi.

Calciomercato Juventus, l’offerta per CR7 | Contropartita più cash

Stando infatti a questa offerta, i bianconeri accetterebbero di buon grado l’addio del fuoriclasse portoghese, che anticiperebbe la sua naturale scadenza di contratto di un anno. Ma l’offerta è questa e non si potrà scendere ulteriormente. Cristiano è ancora decisivo più che mai e i bianconeri non vogliono privarsene così facilmente. Infatti se non dovesse trovarsi un accordo su questi principi, allora, non è da escludersi una permanenza, ancora per un anno, del fuoriclasse portoghese.