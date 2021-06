By

Calciomercato Juventus, qualora la Juventus non dovesse rinnovare e quindi vendere Dybala ci sarebbe già il sostituto dalla Premier.

Calciomercato Juventus, tiene banco ancora la questione legata al futuro dell’attaccante Paulo Dybala, la Joya non ha ancora deciso se rinnovare o meno con i bianconeri, e la dirigenza, in tal senso, non ha ancora annunciato nessuna decisione definitiva. La verità che molto potrebbe anche coincidere con la decisione di Cristiano Ronaldo di lasciare o meno la Juventus a fine stagione, su di lui c’è sempre forte l’interesse del Paris Saint Germain.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, il croato vuole i bianconeri | Servono 30 milioni

Calciomercato Juventus, c’è già il sostituto | Arriva al posto di Dybala

Qualora infatti la Juventus decidesse di vendere il proprio talento, i bianconeri non si lascerebbero trovare impreparati e avrebbero già un piano B di lusso. Stando infatti a quanto riferisce il portale ‘Fichajes.net’, nel caso di addio dell’argentino, la dirigenza bianconera virerebbe tutto su Bernardo Silva. Il talentoso portoghese del Manchester City potrebbe infatti essere il colpo a sorpresa per la squadra bianconera. Il portoghese infatti sembra allontanarsi dai citizens e non avrebbe più la fiducia sperata dal tecnico Pep Guardiola.