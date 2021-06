Calciomercato Juventus, c’è il benestare di Allegri per il bomber, stando infatti alle indiscrezioni ci sarebbe già un accordo fra le parti.

Calciomercato Juventus, Allegri ha chiesto e il bomber e il bomber sia. La dirigenza, stando alle indiscrezioni lanciate da ‘Meridian Sport’ avrebbe già raggiunto un accordo con Dusan Vlahovic il bomber serbo che ha letteralmente stregato tutte le big della Serie A. Messosi in luce la scorsa stagione con la Fiorentina, il giovane bomber è pronto per il salto di qualità definitivo. La Juventus la squadra subito interessata, alla ricerca di un bomber di razza capace di andare in doppia cifra.

Calciomercato Juventus, c’è il sì di Allegri per il bomber | Scambio più soldi

Un bomber di razza per la Juventus. Il serbo è quell’attaccante ideale, moderno e dinamico. Capace di dialogare perfettamente con i partner offensivi e di essere molto cinico sotto porta. L’ideale anche per un futuro. Vlahovic è un classe 2000, ancora giovanissimo che proprio come Kulusevski è stato in grado di stregare il campionato italiano. Stando alle indiscrezioni, la Vecchia Signora avrebbe già un accordo con l’attaccante che arriverebbe in cambio, probabilmente, di alcune contropartite tecniche. In questo senso bisogna tenere sott’occhio alcuni profili di proprietà bianconera.