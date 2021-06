Calciomercato Juventus, per i bookmaker può andare alla Lazio

Non solo acquisti ovviamente in casa Juventus in questa sessione di calciomercato che sta per aprirsi ufficialmente a luglio, ma anche delle cessioni importanti.

Non si può appesantire troppo il monte ingaggi e soprattutto Allegri non può lavorare con una rosa troppo numerosa. Per questo motivo se da un lato è lecito attendersi dei colpi da parte della dirigenza bianconera nel corso delle prossime settimane, dall’altro ci saranno delle sicure partenze. E tra queste non è da escludere quella di Federico Bernardeschi.

