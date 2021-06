Calciomercato Juventus, insidiosa rivale per Pjanic

Il calciomercato della Juventus sta entrando sempre più nel vivo nel corso di questa estate e a breve potrebbe arrivare anche qualche ufficialità riguardo i volti nuovi per Allegri.

Di sicuro c’è che il tecnico si aspetta decisamente qualche acquisto nelle prossime settimane, per arrivare al ritiro con la squadra al completo, o quasi. Per puntare nuovamente allo scudetto e ad un cammino esaltante in Champions League la rosa bianconera necessita di innesti in tutti i reparti. A centrocampo si parla tanto di Locatelli ma da qualche settimana a questa parte si sta anche ipotizzando un ritorno in bianconero per Miralem Pjanic, poco utilizzato dal Barcellona e in procinto di lasciare la Spagna. Un calciatore decisamente apprezzato da Allegri.

