Calciomercato Juventus, c’è la chiave per arrivare a Locatelli

La trattativa principale del calciomercato della Juventus in questa fase riguarda l’arrivo di un centrocampista italiano, ovvero Manuel Locatelli del Sassuolo.

Il mediano neroverde ormai da tempo è nel mirino della dirigenza bianconera, con Allegri che vuole renderlo un titolare fisso del suo centrocampo. Locatelli sta disputando un Europeo davvero super e tanti club adesso sono sulle sue tracce. Ma il calciatore pare intenzionato a vestire il bianconero e adesso tocca alla Juve riuscire a trovare l’accordo con il suo attuale club. Il Sassuolo chiede 40 milioni di euro per il suo giocatore, ma i bianconeri vorrebbero inserire nella trattativa una contropartita per abbassare la somma da versare.

LEGGI ANCHE –> Juventus, proposta di scambio per arrivare all’attaccante

LEGGI ANCHE—> Ecco perchè Locatelli è così importante per la Juventus

Calciomercato Juventus, Rovella la carta per arrivare a Locatelli

Nei giorni scorsi si è parlato molto di Dragusin come possibile calciatore destinato a vestire il neroverde. Adesso però le cose sarebbero cambiate. Come riporta anche Fantacalcio.it, la Juventus potrebbe far tornare subito a Torino il centrocampista Rovella, di proprietà del club torinese ma attualmente in prestito al Genoa, e girarlo al Sassuolo come contropartita. In questo modo i neroverdi avrebbero già di fatto anche il sostituto di Locatelli in mezzo al campo. Sarà la carta giusta per far decollare la trattativa?