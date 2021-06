Calciomercato Juventus, situazioni da definire in difesa

Sono giorni molto importanti per cercare di capire quello che sarà il calciomercato della Juventus nel prossimo mese di luglio.

In casa bianconera infatti si preannunciano molti cambiamenti in tutti i reparti. Allegri è pronto ad accogliere dei volti nuovi ma allo stesso tempo ci saranno anche delle cessioni, volte a sfoltire l’organico e nello stesso tempo alleggerire il monte ingaggi. Anche la difesa non fa eccezioni, con diverse situazioni che vanno monitorate con attenzione. Facciamo il punto su quel che potrebbe accadere in casa Juventus.

Calciomercato Juventus, rinnovo per Chiellini? In due possono partire

Il rinnovo di Giorgio Chiellini al momento sembra essere quasi scontato, anche se non è arrivata l’ufficialità. Con il ritorno di Allegri in panchina l’esperto centrale dovrebbe prolungare per un altro anno. Demiral potrebbe invece partire, ha estimatori in Premier League e la sua cessione potrebbe garantire un importante tesoretto. Poche le chance di rimanere in bianconero anche per De Sciglio e Rugani. Quest’ultimo pare essere vicino al Betis Siviglia. A sinistra Alex Sandro dovrebbe restare e avere come vice Luca Pellegrini, di rientro dal prestito dal Genoa. Confermatissimi De Ligt e Bonucci, colonne della retroguardia. Rinnovo in arrivo anche per il jolly Cuadrado, che prolungherà fino al 2023. Non sono da escludere dei nuovi arrivi, come ad esempio quello di Milenkovic della Fiorentina.