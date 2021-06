Calciomercato Juventus, Milinkovic Savic è uno dei tanti obiettivi dei bianconeri per il centrocampo. Lotito chiede molto per lui.

Calciomercato Juventus, Milinkovic Savic è uno dei tanti obiettivi a centrocampo dei bianconeri. Giocatore reputato indispensabile dall’ormai ex allenatore Simone Inzaghi che in questo momento ha ricominciato dall’Inter, discorso diverso per il nuovo tecnico Maurizio Sarri che impronta il gioco ad un centrocampo più tecnico e, quindi, meno fisico. Proprio per questo motivo Savic potrebbe diventare l’occasione ghiotta da non farsi sfuggire viste le richieste – ormai insistenti – di tante big europee. Giocatore essenziale per il reparto che permetterebbe ai bianconeri un restyling completo offrendo ad Allegri un fuoriclasse del settore.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, nuovo nome per l’attacco | Ha stregato tutti

Milinkovic Savic alla Juventus. Calciomercato | Le cifre in ballo

Giocatore, appunto, molto importante per la Lazio. Proprio per questo motivo il presidente Lotito non vorrebbe fare sconti anche se il giocatore dovesse finire – nuovamente – sul mercato. Si parla di cifre decisamente importanti, e dunque, cash alla mano, per Savic ci vorrebbero non meno di 80 milioni di euro. Come dicevamo poc’anzi, il serbo è seguito insistentemente anche da altre big europee, come il Liverpool, che sarebbe capace di sborsare una così considerevole cifra. Discorso diverso per la Juventus. La Vecchia Signora non gode certo di un budget, dati i tanti problemi in ambito economico post pandemia. Pertanto, l’acquisto del centrocampista sarà possibile solo tramite – eventuali – contropartite.