Calciomercato Juventus, il Chelsea si aggiunge alla lista delle pretendenti

Il calciomercato della Juventus è pronto a regalare delle grandi emozioni ai tifosi nelle prossime settimane di luglio.

Arriveranno volti nuovi nell’organico di Massimiliano Allegri, la dirigenza è al lavoro per far sì che possano essere rinforzati tutti i reparti della squadra. Sarà soprattutto il centrocampo ad essere rivoluzionato. E oltre a Locatelli si tiene d’occhio Pjanic. Pochi dubbi sul fatto che il calciatore lascerà il Barcellona. Gli spagnoli devono alleggerire il monte ingaggi e si priveranno di diversi giocatori questa estate. Rimane però da capire chi si aggiudicherà le prestazioni del mediano bosniaco, passato lo scorso anno in blaugrana nell’ambito dell’affare Arthur.

