Calciomercato Juventus, futuro Ronaldo: cosa dicono i bookmaker

Il calciomercato della Juventus sta davvero entrando nel vivo, a breve si scoprirà quale sarà il futuro di alcuni campioni bianconeri.

Non si parla solo di Dybala, atteso da un rinnovo contrattuale, ma anche di Cristiano Ronaldo. L’avventura all’Europeo del campione della Juventus si è conclusa, è stato eliminato con il suo Portogallo agli ottavi di finale. Ora CR7 si godrà qualche giorno di meritato riposo, quindi si dovrà capire quale sarà il futuro. Ha ancora un anno di contratto con i bianconeri ma non è da escludere che possa continuare altrove la sua straordinaria carriera.

Calciomercato Juventus, Ronaldo tra Torino e Parigi

Il futuro di Cristiano Ronaldo, stando almeno a quanto dicono i bookmaker, dovrebbe essere ancora a Torino oppure al Psg. Sono queste due le opzioni che – come riporta Agipronews – hanno una quota più bassa per gli analisti di Olybet.it. La permanenza del campione portoghese alla Juventus è quotata 1.90 mentre il suo passaggio alla corazzata francese è bancato a 2.15. Una differenza dunque minima. Molto più alta (3.75) la quota di un possibile ritorno di Ronaldo al Manchester United, ancor di più (9) quella di altri ritorni, allo Sporting Lisbona o al Real Madrid. Molto alta la quota anche per quanto riguarda un futuro in un campionato non europeo com quello americano o quello qatariota.