Calciomercato Juventus, il punto interrogativo della difesa

Il calciomercato della Juventus sta per entrare nel vivo. Nelle prossime settimane sono attesi i primi colpi ufficiali in vista della prossima stagione.

Mister Allegri è tornato a Torino per cercare di riportare la Juventus in cima alla classifica di serie A, con tanta voglia di far bene anche in Europa. Per questo motivo l’organico bianconero sarà ritoccato con degli innesti di qualità in tutti i reparti. In difesa potrebbe esserci qualche cessione, ma al momento c’è anche un punto interrogativo da risolvere al più presto.

