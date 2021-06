Calciomercato Juventus, in attacco dipende tutto da Ronaldo

Per il calciomercato della Juventus adesso inizia una fase davvero cruciale. Gli Europei volgono al termine e si infiammano le trattative.

I bianconeri però prima di tutto devono capire quale sarà il futuro di Cristiano Ronaldo, che sarà la chiave del mercato della Juventus. Perché le mosse in attacco da effettuare dipenderanno dalla permanenza o meno del campione portoghese a Torino. E’ innegabile dire che in caso di partenza sarebbe complicato trovare un altro giocatore in grado di segnare tanto come ha fatto l’ex Real durante la sua esperienza italiano. Ad ogni modo a breve il suo futuro sarà più chiaro. La Juve comunque ha pronti dei piani diversi.

LEGGI ANCHE –> Juventus, proposta di scambio per arrivare all’attaccante

LEGGI ANCHE—> Ecco perchè Locatelli è così importante per la Juventus

Calciomercato Juventus, serve comunque una punta

Come spiega Tuttosport, se Ronaldo continuerà per un’altra stagione a vestire il bianconero allora la dirigenza in attacco cercherà un rinforzo in prospettiva, puntando sul brasiliano Kaio Jorge o su Scamacca. Un centravanti in grado di dare una alternativa in più a mister Allegri. Viceversa, se CR7 decidesse di andare via, servirebbe allora un elemento già pronto per grandi palcoscenici. Con Gabriel Jesus del Manchester City che sarebbe in pole position per sostituire il portoghese, anche se rimangono in piedi anche le opzioni che portano a Vlahovic della Fiorentina e Icardi dell’Inter.