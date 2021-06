Juventus, Bernardeschi per Insigne? Come la pensa Sconcerti

Juventus, Bernardeschi per Insigne? ecco il parere di Mario Sconcerti. Che spiega chiaramente, e senza remore, la sua idea

Bernardeschi per Insigne? “Non mi sembra il caso”. Parole e musica di Mario Sconcerti. Il giornalista prende una posizione netta sulla questione. “Non è il momento di cambiare” ha detto ancora. La questione, ovviamente, è relativa alla gara che l’Italia dovrà affrontare, venerdì sera, contro il Belgio. Valida per i quarti di finale di Euro 2020.

“Insigne è il nostro miglior giocatore. Non abbiamo uno che possa sostituirlo” ha continuato Sconcerti, nonostante al momento ci sia la sensazione che per il prossimo impegno azzurro, il ct della Nazionale Roberto Mancini abbia in mente qualche idea di cambiamento. Soprattutto dal centrocampo in su. Dove uno tra Locatelli e Pessina – anche per via delle caratteristiche fisiche – dovrebbe partire dall’inizio. E in attacco, anche Insigne e Berardi rischiano. E si potrebbe accomodare al fianco del ct nella sfida in programma a Monaco di Baviera.

