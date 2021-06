Calciomercato Juventus, Allegri lo vuole | Futuro deciso

Calciomercato Juventus, ha parlato il direttore sportivo Giorgio Perinetti. Ed è sicuro sulle prossime mosse dei bianconeri

E’ intervenuto alla radio di TMW il direttore sportivo Giorgio Perinetti. Ha parlato ovviamente di calciomercato e soprattutto di Juventus. Svelando in anticipo quali potrebbero essere le mosse bianconere per la prossima stagione. Due conferme, per due degli elementi più rappresentativi della squadra di Massimiliano Allegri. Ormai pronto a tornare in pista, visto che mancano poche settimane al raduno previsto alla Continassa.

I temi centrali sono stati due. In maniera “incredibile” e del tutto “inaspettata” si è parlato di Paulo Dybala e di Cristiano Ronaldo. Entrambi hanno un contratto in scadenza alla fine della prossima stagione. Ma le situazioni sono completamente diverse.

