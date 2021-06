Calciomercato Juventus, nuovo fuoriclasse tra i pali | Arriva a zero

Calciomercato Juventus, il futuro portiere bianconero potrebbe arrivare a zero ed è considerato un vero e proprio fuoriclasse.

Calciomercato Juventus, il nuovo futuro portiere dei bianconeri potrebbe arrivare a zero ed è un fuoriclasse. Sembrava ormai tramontata l’idea di un altro Buffon, o meglio, di un portiere a livello, vista l’operazione Donnarumma ormai ai dettagli con il Psg, ma stando alle ultime indiscrezioni il post Buffon potrebbe portare un altro fuoriclasse del ruolo e a parametro zero. Stiamo parlando di De Gea del Manchester United che come riporta la testata inglese ‘‘Manchester Evening News’ avrebbe come prima corteggiatrice proprio la società bianconera che vorrebbe portarlo a Torino per garantirsi uno dei più forti a parametro zero.

Un passo da giganti per i bianconeri che sarebbero una delle possibili destinazione del fuoriclasse e titolare della nazionale spagnola. De Gea potrebbe inoltre arrivare a parametro zero. Su di lui non mancano, ovviamente, le big europee. C’è sempre il Barcellona, che non è più sicura della permanenza di ter Stegen.