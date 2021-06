Calciomercato Juventus, se arriva un altro mediano lui può partire

Nel prossimo calciomercato i tifosi della Juventus si attendono dei grandi colpi per far sì che si possano sognare grandi traguardi.

Aspetta rinforzi anche Massimiliano Allegri, che è tornato a sedersi sulla panchina bianconera per arricchire il suo palmares. Ci si aspettano dei volti nuovi praticamente in tutte le zone del campo, ma il settore che più potrebbe subire dei cambiamenti è la linea mediana. Dove di fatto gli incedibili per il tecnico sono davvero pochi e dove c’è un calciatore, Ramsey, che sembra destinato alla partenza. Al suo posto dovrebbe arrivare Locatelli, per il quale si sta trattando con il Sassuolo. Potrebbe però essere non l’unico colpo ch la Juve metterà a segno a centrocampo.

