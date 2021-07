Calciomercato Juventus, “Via anche a zero” | Gli ostacoli da superare

By

Calciomercato Juventus, i bianconeri potrebbero anche cederlo a zero. Ma ci sono due ostacoli importanti per il centrocampista

Sarebbe anche disposta a cederlo a zero, nonostante i due anni di contratto, se qualcuno paghi per intero il suo ingaggio di 7 milioni di euro. Ecco, intanto sono questi due i grandi ostacoli che tengono particolarmente legato alla società bianconera il centrocampista gallese Ramsey. Non rientra nei piani di Allegri. Almeno ad oggi. Ma trovare un club disposto a dare gli stessi soldi che al momento prende a Torino è difficile.

Lo ha spiegato il giornalista di goal.com, Agresti, intervenuto alla diretta Twitch di Juventibus. Lo stesso giornalista ha messo a tacere tutte le voci che vedevano un possibile interessamento dell’Arsenal nei confronti del proprio ex. I Gunners, nonostante stiano per perdere Xhaka – direzione Roma – non avrebbero nessuna intenzione di riprendersi il gallese.

