Calciomercato Juventus, Pogba lascia il Manchester United | C’è lo scambio

Calciomercato Juventus, Pogba non rientra nei piani del Manchester United ed è pronto a partire: c’è lo scambio pronto

Ha del clamoroso quanto scrivono dalla Spagna. In particolare, la bomba, è lanciata da As, che spiega come Pogba, dopo l’arrivo di Sancho, non rientri più nei piani del Manchester United e sarebbe pronto a liberarsi del calciatore. E secondo il quotidiano spagnolo prende quota, in maniera clamorosa, lo scambio con un elemento che in Inghilterra stanno monitorando per via del mancato accordo sul rinnovo del contratto.

Di mezzo però non c’è la Juventus in questo momento, ma il Real Madrid. Che avendo difficoltà a rinnovare l’accordo con Varane, potrebbe cercare di inserire il difensore francese nella trattativa che potrebbe portare il Polpo alla corte di Ancelotti in maglia bianca. Una trattativa che non appare comunque semplice ma che sta prendendo, come detto, particolarmente quota.

