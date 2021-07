Calciomercato Juventus, asta tra big per il gioiello svedese

Entra sempre più nel vivo il calciomercato della Juventus con i tifosi che a breve si attendono i primi colpi ufficiali.

Non ci sono dubbi sulla volontà della dirigenza bianconera di accontentare le richieste del nuovo allenatore Massimiliano Allegri, chiamato in panchina nuovamente al posto di Andrea Pirlo per cercare di dare l’assalto allo scudetto e nello stesso tempo cercare di farsi Largo tra le big d’Europa in Champions League. Per farlo il tecnico necessita però sicuramente di rinforzi in tutti i reparti ed è per questo motivo che la dirigenza ha appuntato sul suo taccuino tanti nomi come possibili obiettivi.

