Calciomercato Juventus, se parte Demiral potrebbe rimanere

Il calciomercato della Juventus è solamente agli inizi a breve potrebbero arrivare i primi colpi ufficiali della società bianconera.

Tuttavia non si deve guardare solamente agli acquisti in casa Juve, ma anche alle cessioni. Mai come in questo periodo è necessario non appesantire troppo il bilancio e soprattutto non avere troppi giocatori in esubero in rosa. Per questo motivo nelle prossime settimane ci sono dei calciatori bianconeri che sembrano destinati a fare le valigie. Specie in difesa sono sono appena rientrati dai prestiti De Sciglio e Rugani.

