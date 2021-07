Calciomercato Juventus, i bianconeri avrebbero trovato l’intesa per il rinnovo del proprio attaccante: cambiando i costi annuali.

Calciomercato Juventus, la dirigenza e l’allenatore Massimiliano Allegri vogliono continuare con Paulo Dybala: la Joya che in questa stagione potrebbe fare la differenza. Ormai le parti sono vicine all’accordo definitivo, si va dunque verso la riconferma dell’attaccante argentino che è, ormai, sempre di più, il punto fondamentale offensivo del nuovo allenatore. L’idea è di prolungare fino al 2025 con un aumento dai 7,3 attuali a 10 milioni.

Calciomercato Juventus, c’è il sì al rinnovo | Le cifre dell’operazione

Attualmente la Joya si sta allenando in America per ritrovare la forma fisica e riscrivere capitoli importanti in bianconero. Paulo Dybala si appresta a ricominciare in bianconero e conquistarsi, di nuovo, la sua Juventus al fianco di Cristiano Ronaldo. A rilanciare la notizia è stato anche l’editoriale di ‘Tuttosport’ che scrive che la Joya Paulo Dybala rimarrà alla Juventus. L’attaccante argentino ha deciso di accettare l’offerta da 10 milioni di euro a stagione fino al 2025.