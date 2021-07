Calciomercato Juventus, scelto l’erede di Neymar | Doppio colpo brasiliano

By

Calciomercato Juventus, bianconeri sull’erede di Neymar e sul possibile doppio colpo dal Brasile: scenario inedito.

Calciomercato Juventus, bianconeri attenti al doppio colpo dal Brasile. Piace molto l’erede di Neymar che potrebbe essere, quindi, un rinforzo importante per la nuova rosa di Allegri. Si parla di due brasiliani che rispondo al nome di Kaio Jorge e Diego Alves. Attaccante del Santos, Kaio Jorge è già stato battezzato in patria come il nuovo Neymar. I bianconeri vorrebbero poter regalare al nuovo allenatore un profilo di qualità ma soprattutto dalle doti tecniche importanti. Su di lui ci sarebbe l’interesse sia del Napoli che del Milan.

Kaio Jorge potrebbe arrivare ad una modica cifra di 10 milioni. Giocatore che in patria è già stato ribattezzato come il nuovo Neymer e che fa gola non solo ai bianconeri, ma anche al Napoli e al Milan.