Calciomercato Juventus, Moggi ha svelato la nuova coppia d’attacco per la prossima stagione: il duo titolare.

Calciomercato Juventus, l’ex dirigente bianconero ha svelato la nuova coppia d’attacco titolare della prossima stagione. Come sappiamo, la squadra di Allegri sta prendendo sempre più forma. Due pedine fondamentali secondo Luciano Moggi saranno le certezze delle scorse stagioni, infatti, senza indugi, l’ex direttore sportivo sul proprio profilo Twitter annuncia che: “Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala saranno la “nuova” coppia d’attacco“.

Calciomercato Juventus, Moggi rivela | Sarà la nuova coppia d’attacco

Una riconferma per CR7 e un rilancio per la Joya. La nuova società vuole puntare su tutto sulle grandi certezze, e come numeri i due attaccanti non hanno eguali in questo momento. In più ci sarà anche Alvaro Morata che sarà l’altra punta a disposizione che riuscirà ad affiancarsi ad entrambi i profili all’occorrenza del mister Allegri.