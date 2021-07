Calciomercato Juventus, lo sgarbo di Paratici | Assalto ai bianconeri

Calciomercato Juventus, pronto lo sgarbo di Paratici che assalta i bianconeri. Ecco gli obiettivi del Tottenham che guardano a Torino

Pronto all’assalto Fabio Paratici. Nonostante le parole di Cherubini, che ha preso il suo posto in bianconero, siano state piene d’affetto. Ma nel mondo del calcio non c’è spazio per questo sentimento, soprattutto se hai iniziato a lavorare per un altro club importante che cerca, senza dubbio, i migliori elementi in circolazione.

E in Italia, molti di questi calciatori, ce l’ha la Juventus. Ed è proprio lì che starebbe guardando con enorme attenzione il Tottenham dell’ex ds bianconero. Soprattutto a quell’elemento che ancora non conosce il suo futuro nonostante le parole di Pavel Nedved nell’ultima conferenza stampa di qualche giorno fa. No, non è Ronaldo – ovviamente – l’obiettivo del Tottenham. Ma parliamo di Dybala.

