Calciomercato Juventus, nel mirino un giovane portiere

Il calciomercato della Juventus sarà come sempre improntato non solo al presente ma anche alla squadra dei prossimi anni.

La società bianconera nel corso delle ultime stagioni ha sempre dimostrato di avere una grande lungimiranza, pescando in giro per l’Europa dei giocatori che poi sono cresciuti, nell’under 23 o in prestito in giro per l’Italia. Riuscire ad anticipare la concorrenza è fondamentale quando si vogliono pescare dei talenti, senza spendere ovviamente cifre astronomiche. Soprattutto nell’ultima stagione, sotto la guida di Pirlo, tanti giovani sono riusciti anche ad emergere in prima squadra. Un trend che potrebbe continuare anche con Allegri in panchina.

