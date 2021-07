Calciomercato Juventus, quattro big di serie A sul gioiello danese

Uno dei reparti che sembra poter essere maggiormente ritoccato nel corso di questo calciomercato della Juventus è indubbiamente il centrocampo.

Sulla linea mediana la dirigenza bianconera è intenzionata a portare a Torino il gioiello del Sassuolo Locatelli, ma non solo. Allegri attende anche altri rinforzi e si è parlato pure dei possibili di ritorni di Pogba e Pjanic. Certo è che in ogni caso la Juventus deve anche guardare al bilancio e al numero di calciatori in rosa. Per questo motivo prima di parlare di acquisti si dovrà comunque parlare anche di cessioni. E proprio a centrocampo non sembrano esserci al momento “intoccabili” per il tecnico. Di fronte ad una offerta allettante si potrebbe pensare anche di cedere uno tra Bentancur e Rabiot.

