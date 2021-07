Calciomercato Juventus, in difesa per ora si guarda alle partenze

Il calciomercato della Juventus è appena iniziato e la dirigenza sta cercando le pedine adatte per le idee di gioco di mister Allegri.

Ci saranno sicuramente dei nuovi innesti in tutti i reparti, anche se per adesso la dirigenza sembra più lavorare sulle cessioni e sui rinnovi contrattuali di alcuni giocatori importanti, come ad esempio Paulo Dybala. Anche in difesa potrebbero esserci novità, anche se come detto per adesso sono le cessioni a tenere banco. perché in ogni caso si deve cercare di ridurre l’organico per non appesantire troppo il monte ingaggi. Dai prestiti sono appena rientrati due elementi come De Sciglio e Rugani che per ora arricchiscono l’organico. Ma non è detto che debbano rimanere a Torino.

