Calciomercato Juventus, in attesa del rinnovo per Paulo Dybala, arriverà la firma anche dell’altro bianconero ma dopo l’europeo.

Calciomercato Juventus, non solo Dybala. Anche Il capitano Giorgio Chiellini è pronto a rinnovare un altro anno con la Vecchia Signora. Decisivo l’arrivo di Allegri sulla panchina bianconera per convincere il capitano che la sua presenza, ora, è sempre fondamentale. Come riporta anche la ‘Gazzetta Dello Sport’ il capitano bianconero e della nazionale azzurra Giorgio Chiellini sarà il prossimo a rinnovare con i bianconeri ma solo dopo la fine dell’europeo. La nazionale azzurra si è qualificata alle semifinali del torneo dove affronterà un altro bianconero, la Spagna di Alvaro Morata.

LEGGI ANCHE >>> Juventus, mamma disperata per figlio in coma: “Voce di CR7 può aiutare”

Calciomercato Juventus, deciso l’altro rinnovo | Firma dopo l’europeo

Ancora protagonista di una partita monumentale nei quarti di finale contro il Belgio, Giorgio Chiellini dimostra, partita dopo partita, di essere ancora decisivo sotto ogni punto di vista. Motivo per continuare proprio adesso che Allegri è nuovamente tornato per vincere alla Juventus. Una volontà di entrambe le parti, per continuare ancora insieme, laddove i bianconeri vogliono ambire al primato, anche a livello internazionale.