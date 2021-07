Calciomercato Juventus, dalla Francia annunciano l’addio all’obiettivo da parte dei bianconeri. Una pista che verrà abbandonata.

Calciomercato Juventus, stando alla stampa francese, i bianconeri hanno ufficialmente abbandonato la pista che porta all’attaccante argentino Mauro Icardi in forza al PSG. Un motivo in più per credere che i bianconeri continueranno con Cristiano Ronaldo e l’attacco a disposizione, confermando, anche, di base, Paulo Dybala.

Calciomercato Juventus, i bianconeri ci rinunciano | Addio definitivo

Icardi era, fino a ieri, uno dei primi obiettivi per l’attacco bianconero. Già cercato nelle scorse stagione dall’ormai ex direttore Fabio Paratici, l’ex capitano dell’Inter era volenteroso di ritornare in Italia, in Serie A. Ma stando alle ultime indiscrezioni la società bianconera avrebbe deciso di riconfermare sia Dybala che Cristiano Ronaldo e di conseguenza abbandonerebbe, definitivamente, l’ipotesi di piombare sul bomber del Paris Saint Germain.