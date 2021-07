Calciomercato Juventus, per ora non parte: deciderà Allegri

Il calciomercato della Juventus nel corso dell’estate sarà fatto non solo dagli acquisti ma anche dalle cessioni di alcuni elementi.

I bianconeri devono valutare con massima attenzione le mosse da effettuare nelle prossime settimane. A metà di questo mese inizierà il ritiro precampionato della squadra di Massimiliano Allegri, chiamata ad una pronta riscossa. Dopo aver fallito l’obiettivo scudetto nella passata stagione c’è tanta voglia di far bene e di riconquistare il tricolore. Il tecnico attende dei rinforzi importanti per essere competitivo, ma non può non considerare chi fa già parte della rosa e può essere una risorsa importante.

