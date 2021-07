Calciomercato Juventus, non è più un obiettivo in attacco

E’ ovviamente il calciomercato della Juventus a tenere banco in queste settimane estive, con i tifosi che attendono novità sul fronte acquisti.

A breve la rosa bianconera si radunerà e inizierà a lavorare in vista del prossimo campionato. Ma non ci sono dubbi sul fatto che Allegri si attende rinforzi. Anche in attacco, dove si stanno dissolvendo i punti interrogativi Dybala e Ronaldo. Servirà comunque numericamente una nuova pedina. Tanti i nomi che stanno circolando negli ultimi giorni, ma non si sta parlando più di Milik, ex bomber del Napoli e assente di lusso nella Polonia negli Europei in corso. Proprio lui lo scorso anno sembrava ad un passo dal bianconero, poi è cambiato tutto e ora non sembra più nei radar del club.

LEGGI ANCHE –> Juventus, proposta di scambio per arrivare all’attaccante