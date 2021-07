Calciomercato Juventus, dieci milioni di euro per lasciarlo partire

Il calciomercato della Juventus è in pieno svolgimento, con la dirigenza bianconera al lavoro per la squadra per la prossima stagione.

Massimiliano Allegri attende rinforzi per la sua rosa ma nel frattempo la Juventus deve cercare anche di piazzare quei giocatori che sono rientrati dai prestiti e che non rientrano però nei piani del nuovo allenatore. C’è poi da trovare un secondo portiere affidabile, casella lasciata vuota dalla partenza di Gigi Buffon. Sembravano esserci delle possibilità relativamente alla permanenza in bianconero di Mattia Perin, tornato dal Genoa dopo una buona stagione. Ma a quanto pare la dirigenza dovrà probabilmente guardare altrove.

