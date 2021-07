Calciomercato Juventus, l’Empoli sogna il grande ritorno

Si continua a parlare molto in questo frangente del calciomercato dlla Juventus in vista della prossima stagione e delle possibili mosse da fare.

Del resto ormai la squadra di Allegri si prepara al raduno, che avverrà attorno alla metà del mese. Impossibile pensare che già allora la rosa sia ben definita, la dirigenza lavorerà sodo per acquisti e cessioni nel corso dell’estate. L’obiettivo è anche quello di abbassare il monte degli ingaggi, non bisogna dimenticarlo. Ed è per questo motivo che a breve potrebbro arrivare delle novità anche per chi è appena rientrato a Torino dai prestiti. Nella lista c’è De Sciglio ma anche Daniele Rugani, per il quale il futuro è un punto interrogativo.

LEGGI ANCHE –> Juventus, proposta di scambio per arrivare all’attaccante

LEGGI ANCHE—> Ecco perchè Locatelli è così importante per la Juventus