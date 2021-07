Calciomercato Juventus, ufficiale lo scambio con la Roma. Alla corte di Montemurro arriva Agnese Bonfantini. Saluta Glionna.

Era nell’aria e adesso è anche ufficiale. La Juventus Femminile del nuovo tecnico Montemurro piazza un importante colpo di mercato. Arriva infatti dalla Roma Agnese Bonfantini, classe 1999, la calciatrice, cresciuta nelle giovanili dell’Inter, saluta dopo tre anni la Capitale per iniziare la sua nuova avventura in bianconero. Vestirà la maglia numero 22.

Saluta invece Benedetta Glionna, che dopo due anni in prestito prima al Verona e poi nell’ultima stagione all’Empoli, firma fino al 2024 con la Roma. E sarà allenata da Spugna, l’ex tecnico dei toscani che è passato proprio questa estate in giallorosso.

Calciomercato Juventus, saluta anche Galli

Anche Aurora Galli saluta. Si attende ormai solamente l’annuncio ufficiale dell’Everton per l’ex centrocampista bianconera che questa mattina è partita alla volta dell’Inghilterra. L’ha fatto sapere tramite una storia pubblicata sui propri canali social. Ed è una perdita importante per la Juventus che dovrà intervenire sul mercato per rimpiazzarla. E non sarà facile.

Intanto, Bonfantini, è pronta a tuffarsi in questa nuova avventura della sua carriera. Arriva in una squadra che nelle ultime quattro stagioni ha vinto sempre lo scudetto. Agnese, alla fine dello scorso mese di maggio, ha conquistato il suo primo trofeo della carriera vincendo la Coppa Italia femminile appunto con i colori giallorossi addosso.