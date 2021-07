Calciomercato Juventus, la società bianconera sogna, sempre di più, una squadra italiana: piace anche il difensore.

Calciomercato Juventus, i bianconeri sono ormai molto presenti nella nazionale azzurra: tutti decisivi e facente parte di un grande gruppo, proprio così, un gruppo. E proprio dal gruppo finalista degli europei la Vecchia Signora potrebbe prelevare, oltre a Locatelli, un altro azzurro – in parte – decisivo per la semifinale contro la Spagna. Si parla infatti di Emerson Palmieri: il terzino del Chelsea ha dimostrato di avere la staffa necessaria per giocare ad alti livelli e ieri sera ha messo in mostra tutte le sue doti.

Calciomercato Juventus, sempre più azzurra | Offerta per il difensore

Un altro difensore azzurro alla corte di Allegri. Sicuramente la squadra bianconera ha bisogno di rinforzarsi dietro. L’arrivo di Palmieri potrebbe dare quel contributo necessario affinché si possa puntare in grande e correre al traguardo europeo. Le volontà sono sempre quelle di vincere la Champions League, cosa che Palmieri è riuscito a fare con il suo Chelsea nella – ormai – precedente edizione.