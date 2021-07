Calciomercato Juventus, ieri l’Italia ha raggiunto la finale grazie ad un gol di Federico Chiesa. Allegri vede la sua nuova Juve crescere.

Juventus, un traguardo raggiunto. L’Italia ieri sera ha siglato il pass per la finale del torneo con un gol decisivo dell’ormai talento Federico Chiesa. Giocatore che partita dopo partita sta diventando importante sia per la nazionale italiana ma anche per la Juventus, proprio così, per la squadra bianconera. Allegri da casa sta vedendo la sua Juve dominare in Europa, anche dagli “avversari”, infatti il giocatore che ha rimesso in gioco la Spagna è stato proprio il bianconero Morata che grazie ad un pareggio ha portato la partita poi ai rigori.

Juventus, Euro 2020 a tinte bianconere | Allegri gongola

Chiesa decisivo. Un giocatore che sta dimostrando sempre più importante. Una consapevolezza del presente e soprattutto per il futuro. Già i tifosi bianconeri sognano un capitan futuro che porti il nome sulle spalle di Chiesa. Il talentoso italiano è il predestinato, sta decidendo match sempre più importanti e gli allenatori, sia Allegri che Mancini, lo sanno. Chiesa è il futuro azzurro ma anche bianconero.