Calciomercato Juventus, l’annuncio di Carnevali su Locatelli

Si avvicina una frase davvero cruciale per quanto riguarda il calciomercato estivo della Juventus di Massimiliano Allegri.

Per il tecnico livornese che a breve inizierà a lavorare sul campo per preparare con la sua squadra la prossima stagione sono sicuramente in arrivo degli innesti praticamente in tutti i reparti. Non c’è però alcuna fretta per chiudere alcune trattative, che comunque necessitano di tempo per essere portate a termine con successo. Specie quando si tratta di giocatori molto richiesti in questo momento come Manuel Locatelli del Sassuolo, che ad oggi continua a essere l’obiettivo numero uno della dirigenza bianconera per rinforzare il centrocampo.

