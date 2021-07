Calciomercato Juventus, dal Brasile Danilo svela il futuro del suo compagno e amico Cristiano Ronaldo e non solo.

Calciomercato Juventus, impegnato nella Copa America il difensore bianconero Danilo ha raggiunto la finale del torneo insieme all’altro bianconero e connazionale Alex Sandro. La volontà del difensore è quella di vincere il torneo e di riconquistarsi lo scudetto con la sua Juve. Dal Brasile, come riporta anche la ‘Gazzetta dello Sport’ il brasiliano ha parlato del suo prossimo futuro. Vincere tutto con la maglia bianconera dove sembra aver legato molto sia con compagni ma anche e soprattutto con l’ambiente. Danilo è reduce da una stagione decisamente positiva, nonostante il piazzamento in classifica: al quarto posto. Ma il brasiliano non ha parlato solo del suo futuro anche quello del più chiacchierato compagno ed amico Cristiano Ronaldo.

Calciomercato Juventus, Danilo svela il futuro di CR7 | Ha già deciso

Proprio su Cristiano Ronaldo, Danilo non ha alcun dubbio. Secondo il brasiliano CR7 sarà ancora importante per la Juventus e dunque resterà. “Ronaldo sarà ancora con noi”. Insomma una importantissima notizia che farà felici tutti i tifosi bianconeri che aspettano solo l’ufficialità sul futuro del fenomeno portoghese che non si è ancora espresso direttamente sul proprio proseguo in bianconero.